Thiago Silva: "Higuain si sbloccherà. Allan sarebbe il benvenuto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Thiago Silva, ex difensore del Milan, oggi capitano del PSG, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, in vista della sfida di questa sera a Gedda: "Higuain ha qualità indiscutibili. Spero si sia tenuto tutti i gol per la Juve. Scherzi a parte, magari si sblocca per permettere al Milan di vincere un trofeo importante per la fiducia. Paquetà? L’ho seguito con attenzione anche in nazionale. Ha molta personalità. Il che aiuta quando porti una maglia pesante come quella del Milan. Penso possa già essere decisivo. Ha fatto bene con la Sampdoria. E in una finale c’è più motivazione, soprattutto se sfidi la Juve del mio amico Matuidi. Ronaldo non è mai in crisi. E’ incredibile come continui ad aver voglia di alzare trofei. Chi ama il calcio deve solo ringraziare che ci sia uno così. Era il giocatore che le mancava. L’ultima finale di Champions la Juve l’ha persa prendendo quattro gol, dopo averne incassati molto pochi nel percorso. Se ci fosse stato Ronaldo in bianconero, il risultato sarebbe stato ben diverso. La Champions? La Juventus è ovviamente candidata e con Ronaldo è più forte. Ma le favorite sono tante. Oltre a Juve e Psg, vedo Barcellona, Real Madrid, le due di Manchester. Tutte grandi squadre, abituate a questa competizione. Spero di affrontare i bianconeri in finale, vedremo che succede. Allan? Tutti i grandi giocatori sono benvenuti. Allan mi ha sorpreso. Quando lo seguivo nel campionato brasiliano pensavo fosse un buon giocatore, ma non così forte come poi ho scoperto affrontandolo in Champions. Ha personalità, ma è anche molto umile. Se venisse saremmo contenti. Altrimenti gli auguro il meglio con il Napoli. Il mio futuro? E’ meglio far parlare il campo. Quest’anno posso dimostrare di essere ancora al top e di meritare questa maglia. Ne parlerò con calma con il presidente. Non sono preoccupato".