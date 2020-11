Thorsby fa, Regini disfa: 1-1 al 45' a Marassi fra Samp e Bologna che ha colpito una traversa

Squadre al riposo a Marassi. Sampdoria e Bologna hanno chiuso la prima frazione di gara sul punteggio di 1-1. Al settimo minuto la Sampdoria sblocca il punteggio con Thorsby, abile a staccare di testa in area di rigore sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Candreva. Al quarto d’ora Quagliarella prova a sorprendere dalla trequarti Skorupski, che era in posizione avanzata ma il pallone termina alto sopra la traversa. Sul capovolgimento di fronte il Bologna sfiora il pareggio: Palacio supera Regini e conclude in diagonale trovando l’opposizione in tuffo di Audero.

Traversa di Orsolini e autogol di Regini - Al 23’ trema la traversa di Audero con Orsolini che effettua un taglio al bacio in area e calcia con potenza. Il pallone impatta sul montante e rimbalza in campo. La frazione di gara prosegue in equilibro con i rossoblu emiliani che alzano il proprio baricentro. Il pareggio arriva sul finire di frazione quando Regini, nel tentativo di liberare sugli sviluppi di un corner, colpisce malamente la sfera insaccando nella porta di Audero.

