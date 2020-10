tmw 4 gol in 3 partite per Lozano, il pres. del Pachuca: "Pochi i 42 milioni spesi dal Napoli"

vedi letture

"Quattro gol in tre partite? Hirving non mi ha sorpreso per niente". Jesus Martinez Patiño, presidente del Pachuca, ha commentato così a TMW il gran rendimento in quest'avvio di stagione del suo ex attaccante Hirving Lozano con la maglia del Napoli.

Dopo una stagione in chiaroscuro, il 2020-2021 sembra proprio l'anno della sua consacrazione.

"Già l'anno scorso vi dissi che Lozano era un colpo Scudetto per il Napoli e che per 42 milioni di euro (cifra della sua clausola di risoluzione, ndr) era regalato o quasi. In Italia è cresciuto e sta maturando ulteriormente, sono convinto che si confermerà un vero top player. Già quando era ancora in Messico o al PSV in Olanda, d'altronde, tutte le big del mondo pensavano a lui".