tmw Acerbi, le parole sul rinnovo, le indiscrezioni e il futuro alla Lazio: il punto

vedi letture

"Ho letto cose non vere: se questo è l'atteggiamento, non va bene" . Dichiarazioni dure, di Francesco Acerbi. Chiare e nette. Il simbolo della difesa della Lazio ha parlato dal ritiro della Nazionale, facendo un'eccezione alla regola ma volendo rispondere in modo sincero e deciso a una domanda sul suo futuro. Contratto in scadenza nel 2023, da tempo circolano rumors su eventuali proposte da lui rifiutate a 2.8 milioni a stagione. "Ho letto cose non vere", ha tuonato Acerbi.

Nessun rifiuto Quel che arriva da Acerbi è che non ha mai rifiutato una proposta simile e all'interno delle sue dichiarazioni c'è tutto lo stupore per una gestione della questione mediatica del suo rinnovo da parte del club che il ragazzo non ha gradito. Acerbi si è sentito solo contro le indiscrezioni e le voci che lo vedevano protagonista. Nessun gesto di disamore dalla Lazio ma la consapevolezza che, stante la situazione, al momento vale il contratto fino al 2023. Niente aut aut a Lotito, ma per adesso Acerbi non firma il contratto della vita e della carriera in biancoceleste. In settimana un incontro per provare a chiarirsi, mentre radiomercato registra più di un interessamento per uno dei perni della difesa dell'Italia. E della Lazio. A patto che il club faccia chiarezza sulla propria posizione sulla querelle del rinnovo.