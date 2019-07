TMW - Addio Kean: niente recompra, ma la Juve potrà pareggiare le offerte

Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Moise Kean è pronto per salutare la Juventus e volare in Inghilterra per iniziare la sua nuova avventura con la maglia dell'Everton. Una trattativa che nelle scorse ore sembrava incagliata sulla ferma volontà da parte dei Toffees di non lasciare alla Juve il diritto di riacquisto, ma alla fine tutto è stato risolto col giocatore che da domani inizierà ufficialmente la sua nuova esperienza.

Ciò che ha sbloccato l'impasse, secondo le ultime raccolte da TMW, è la possibilità concessa alla Juve di poter pareggiare, in futuro, eventuali offerte d'acquisto per il classe 2000. Una mossa che permette così all'Everton di avere il pieno e totale controllo del suo cartellino e alla Juve di riprendere il giocatore in futuro, se e quando il club di Liverpool dovesse accettare eventuali offerte per lui.