TMW - Addio Maradona, pellegrinaggio di tifosi al San Paolo tra lacrime e sciarpe

Sciarpe, bandiere, gagliardetti. Ma anche messaggi, fiori e soprattutto tante lacrime. Questo è quello che ci si trova davanti passando davanti ai cancelli dello Stadio San Paolo di Napoli ormai dalla giornata di ieri, da quando si è sparsa la notizia: "Diego è morto". Maradona era un simbolo della città, un figlio di Napoli che ora gli rende omaggio senza sosta davanti a quell'impianto che è sempre stato come una seconda casa per il Pibe de Oro. Nel nostro video, le immagini di questa mattina, con tanti tifosi azzurri o semplici amanti del calcio in "pellegrinaggio" davanti allo stadio, per non dimenticare e per piangere insieme il dio del calcio, che non c'è più.