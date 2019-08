TMW - Ag. Biraghi: "Vuole l'Inter ma decide la Viola. L'aria è cambiata"

Fonte: dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

L'agente di Cristiano Biraghi, Mario Giuffredi, ha parlato alla stampa presente dopo l'incontro con Joe Barone all'interno del centro sportivo della Fiorentina. Queste le sue parole raccolte da TMW: "È stata una chiacchierata molto piacevole e abbiamo chiarito tutta la situazione".

Biraghi andrà all'Inter?

"Il suo futuro lo deciderà la Fiorentina, è un giocatore viola ed è giusto che vengano fatte tutte le riflessioni possibili".

La volontà del ragazzo è andare all'Inter?

"Sì ma non deve dimenticare che la Fiorentina lo ha portato in Nazionale. Quindi è giusto che sia la società a decidere con calma se ci sono i presupposti per mandarlo all'Inter".

I presupposti ci sono?

"Ci sono ma chi dovrà decidere è il club che lo ha valorizzato e portato a grandi livelli. Ragioneremo con serenità. Il termine lo deciderà la Fiorentina e non c'è nessuna delle due in vantaggio. Fino a oggi nel club viola c'era un clima particolare mentre ora il clima è disteso e tranquillo. Ho conosciuto Joe Barone e sono rimasto senza parole per la sua semplicità e per la sua voglia di ascoltare. È stato accogliente e disponibile e quando si trovano queste persone è giusto che resti un clima di serenità".

Il giocatore è a disposizione di Montella?

"Certo, deve essere un professionista ed è pagato per questo. Se poi arriveranno i presupposti per andare via allora partirà".

Il futuro di Hysaj?

"Rimane al Napoli".

Che ne pensa dell'arrivo di Ribery?

"Un'operazione bellissima, l'entusiasmo a Firenze mancava da tantissimo. Può fare da traino anche per Biraghi, Ribery deve essere uno stimolo per tutti".

Un pronostico su Fiorentina-Napoli?

"Non li faccio, spero vinca il migliore".