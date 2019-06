TMW - Ag. Borja Valero: "Niente Fiorentina. Resta all'Inter al 100%"

Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

Borja Valero resterà al 100% all'Inter. A comunicarlo è stato il procuratore dello spagnolo all'uscita della sede del club nerazzurro: "Resta all'inter, quella che è la sua squadra. Sta benissimo lì e non andrà via, è felice".

Potrebbe tornare in Spagna?

"No. In questo momento non ci sono possibilità che parta. Resta all'Inter al 100%".