© foto di Lorenzo Marucci

Nel corso della lunga intervista di TMW a Leonardo Corsi, si è parlato anche del suo assistito Domenico Frare, difensore classe '96 ora al Cittadella. Per lui stanno arrivando interessamenti da vari importanti club. "Ha disputato una bellissima stagione - dice Corsi a TMW - anche se il finale è stato molto amaro. E' arrivato con il Cittadella ad un passo dalla A e forse se fossero rimasti in dieci contro il Verona ce l'avrebbero fatta. Per lui ci sono stati tanti interessamenti e sondaggi. Sarà da vedere se arriverà una proposta concreta. L'impressione è che il Cittadella lo voglia tenere per un altro anno e magari riprovare a dare l'assalto alla A, però il discorso potrebbe cambiare di fronte ad una offerta interessante e concreta. Il Napoli? Ha fatto un sondaggio. E' un ragazzo del '96 che ha fatto vedere di avere potenzialità da grande club. E' alto ma è velocissimo, abile nei recuperi e forte nell'anticipo. Vedremo che cosa succederà, nel pieno rispetto del Cittadella".