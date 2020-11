tmw radio Ag. Pandev: "Nell'ultimo anno di Napoli ha sbagliato con Benitez. L'ha ammesso"

Lunga intervista nella giornata di ieri su TMW Radio con Leonardo Corsi, agente dell'attaccante macedone Goran Pandev. Che ha ricordato anche i suoi trascorsi in quel di Napoli: "Mi ha raccontato del calore ricevuto dopo una Coppa Italia, bellissimo. Ha vissuto in grandi piazze, forse l'unico errore della sua carriera è stato il Galatasaray nell'ultimo anno di carriera ma non si sentiva apprezzato da Benitez. Diciamo che voleva giovani corridori sulla fascia, ma non lo disprezzava comunque... Forse, per sua stessa ammissione, ha sbagliato anche lui e non ha vissuto un'annata indovinata".