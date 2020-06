tmw Alessio: "La Juve non gioca bene? Risultati di Sarri in linea con aspettative"

L'ex vice di Antonio Conte, Angelo Alessio, ha parlato dei risultati della Juventus in questa stagione, difendendo Maurizio Sarri. "Credo che le aspettative siano e rimangano alte per chiunque arriva alla Juventus. Dopo un ciclo così importante lasciato da Allegri non è semplice. Però per ora ha rispettato il tabellino di marcia, è primo in classifica, può passare il turno in Champions, è in finale di Coppa Italia. Poi si può discutere sul gioco, ma bisogna dare atto che c'è continuità di risultati. E sia in linea con le aspettative. Tutti vorrebbero veder giocare bene la Juventus, in sostanza è ok così".