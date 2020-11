tmw Ali Daei: "Mi sarebbe piaciuto molto giocare in Serie A. Che sfide contro Milan e Inter!"

Intervistato in esclusiva da TMW per commentare il suo record assoluto di gol con una Nazionale e la rincorsa di Cristiano Ronaldo per superarlo (attualmente il portoghese è a -7 reti), il campione iraniano Ali Daei ha svelato anche di aver sognato a lungo di giocare nel nostro massimo campionato.

In carriera si è tolto grandi soddisfazioni: dal Mondiale conquistato e giocato da protagonista nel '98 alla lunga serie di titoli vinti a livello individuale e di club, fino all'avventura in Bundesliga di fine anni '90. Ci tolga una curiosità: le sarebbe piaciuto giocare anche in Italia?

"Certamente sì. Per sfortuna non ho mai giocato in Serie A, ma ho avuto comunque il piacere di affrontare club blasonati e storici del vostro campionato come Milan e Inter. Non dimenticherò mai quelle strepitose notti di calcio, me le porto sempre con me".

Cosa pensa in generale del calcio italiano?

"Lo seguo spesso e mi piace molto, è ovvio. I club italiani hanno un concetto unico di calcio dal mio punto di vista. Non posso che mandare a tutti i calciatori e

tifosi di Serie A un grande abbraccio virtuale, auguro a tutti loro il meglio in questo momento difficile".

Ali Daei, oltre ad aver scritto la storia del calcio del suo Paese, è stato protagonista anche in Europa tra il 1997 e il 2002, indossando le maglie di Arminia Bielefeld, Bayern Monaco e Hertha Berlino in Germania.