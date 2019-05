© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Paris Saint-Germain è alla ricerca di un centrale di difesa top per la prossima stagione. Il club campione di Francia ha come priorità per la prossima estate quella di individuare l'erede di Thiago Silva, 35 anni a settembre e attualmente alle prese con un infortunio al menisco, e sta scandagliando il mercato mondiale.

Un'idea porta a Napoli, a quel Kalidou Koulibaly che anche in questa stagione s'è confermato su livelli molto alti. Al PSG il calciatore senegalese piace molto e l'idea è quella di presentare un'unica offerta, per lui e per Allan (già vicino al PSG a gennaio), da circa 170 milioni di euro.

Difficilmente però De Laurentiis si dirà disposto ad aprire questo tipo di trattativa: Koulibaly che ha rinnovato da pochi mesi è infatti considerato un pilastro anche del Napoli del futuro. Porta semi-aperta per Allan, ma molto in questo caso dipenderà dall'entità dell'offerta che verrà formulata.