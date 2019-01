Fonte: Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La trattativa fra Napoli e PSG per Allan è entrata nella sua fase più calda. Il club parigino, dopo le tante voci dei giorni scorsi, ha deciso di affondare il colpo per il centrocampista classe '91 e secondo le ultimissime raccolte da TMW la proposta di Al-Khelaifi è arrivata a 90 milioni, cifra che potrebbe raggiungere i 100 grazie ai bonus. Per il giocatore, invece, pronto un ricco contratto da 6 milioni a stagione. Nelle prossime ore sono comunque attese novità in tal senso.