TMW - Anche la Roma su De Paul: pronta l'offerta per il prestito con obbligo

Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Federico Gaetano

C'è anche la Roma su Rodrigo De Paul. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club giallorosso sta infatti per presentare un'offerta per l'argentino sulla base del prestito con obbligo di riscatto a 25-28 milioni di euro. Nelle ultime ore di mercato l'Udinese potrebbe cedere la presa e per questo i giallorossi ci proveranno, con la Fiorentina che resta comunque vigile visto che lo ritiene l'obiettivo primario per rinforzare la rosa di Vincenzo Montella.