La Serie A guarda con attenzione in casa APOEL Nicosia, dove il lavoro del ds Domenico Teti non sta passando inosservato. E questa sera la formazione cipriota sfiderà l’Ajax in Champions League. E all’APOEL brilla Musa Al Taamari, esterno classe 97 che Fiorentina e Torino stanno monitorando con attenzione. La partita di oggi può essere un’ulteriore occasione per osservarlo. Si accende il mercato attorno al giovane esterno, la Serie A studia Al Taamari...