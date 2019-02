TMW - Ariatti: "Fiorentina da Europa. Chiesa? Normale vada in top club"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

Raggiunto dai microfoni di TMW a margine della serata dedicata ai capitani della Fiorentina, Luca Ariatti ha raccontato cosa ha significato per lui portarne la fascia al braccio: "Sicuramente un grande orgoglio, è una maglia tra le più importanti d'Italia. Sono quelle occasioni che ti danno prestigio, a distanza di tanti anni sono ancora qui nella famiglia viola".

Quanto vale la Fiorentina di oggi?

"È una squadra in salute, si è migliorata a gennaio. È in quel gruppo di squadre che può raggiungere l'Europa, anche la più nobile, perché non vedo ancora altre squadre in grado di strappare. Sono 5-6 che lotteranno, chi arriverà in salute a marzo-aprile potrà raccogliere qualcosa di prestigioso".

Di Muriel ha beneficiato anche Chiesa.

"Adesso il reparto offensivo è di tutto rispetto, Muriel è un grande giocatore e il fatto che uno come lui sia venuto a Firenze fa capire il prestigio di questa maglia. La Fiorentina può fare bene, è molto compatta e mi auguro che ci sia continuità di risultati, sarebbe bello rivederla nelle parti nobili della classifica".

Cosa succederà in estate con Chiesa?

"Quando sei così giovane e hai questo rendimento è normale essere seguito dai club più importanti d'Europa. La Fiorentina cercherà di tenere duro e di privarsi di Chiesa solo per offerte irrinunciabili. Sono giocatori che hanno naturalmente nel loro futuro un passaggio in club ancora più prestigiosi, senza togliere nulla alla Fiorentina. Mi auguro che accada il più in là possibile, per i tifosi viola".

Sarà un mercato dominato dai giovani?

"Si va anche a mode, l'esplosione di Zaniolo può essere una linea spartiacque per il futuro. Ragazzi validi ci sono, bisogna avere il coraggio. Mi auguro che il futuro sia sempre più dei giovani italiani".

Che idea si è fatto dell'Inter?

"In un grandissimo club è normale che ci siano aspettative e pressioni. Quando mancano i risultati la reazione dell'ambiente può anche essere eccessiva, il club deve fare quadrato: parliamo di una gestione mai semplice, ma credo che l'Inter raggiungerà la qualificazione in Champions".

La Juventus balla in difesa, rischia qualcosa con l'Atlético Madrid?

"Parte da favorita nell'arco dei 180 minuti, l'Atletico è una delle squadre a livello europeo da non affrontare. Ci vorrà una Juve in salute, a livello di testa e di gambe: per superare i ragazzi di Simeone ci vuole questo".