Dopo l'esordio contro l'Austria (ha giocato anche ieri con la Croazia) con la maglia con la maglia dell'Under 21, il centrocampista del Brescia Sandro Tonali sarà grande protagonista delle prossima finestra di calciomercato. Tutte le big seguono infatti con interesse la crescita del regista classe 2000, protagonista ormai da più di un anno in Serie B e pronto a grande salto.

Tonali ha però già oggi una valutazione importante e il patron Cellino a tutte le squadre che in queste settimane si sono fatte avanti per il ragazzo di Lodi ha chiesto almeno 30 milioni di euro. Al momento, dalla Juventus all'Inter passando per il Milan, nessun club s'è detto disposto a sborsare questa cifra.