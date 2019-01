TMW - Atalanta, ag. Djimsiti: "Inter e Schalke? Io per 10 mln lo prenderei..."

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da TMW nell'ultimo giorno di mercato, l'agente Milos Malenovic ha parlato anche della grande crescita del difensore dell'Atalanta Blerim Djimsiti e delle rispettive voci di mercato: "Ho sentito dell'interesse dell'Inter e dello Schalke 04, ma non so da dove abbiano preso queste informazioni. Se consideriamo come sta giocando all'Atalanta, però, io investirei subito 10 milioni di euro per prenderlo. Sono felice per i grandi miglioramenti mostrati da Djimsiti. La sua crescita è l'ennesima dimostrazione del grande lavoro dell'Atalanta. Di più non posso dire".