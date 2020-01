© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sfida col Parma è stata una scelta molto felice per gli emissari del Chelsea, ieri presenti al Gewiss Stadium di Bergamo per osservare le prestazioni di Robin Gosens, tra i grandi protagonisti del match con gol e assist. Non che sia una novità, visti i numeri dell'esterno tedesco, che ha spinto gli osservatori Blues a viaggiare alla volta del nuovo impianto orobico per osservare il grado di maturazione del fluidificante di Gasperini. Pur nella non felicissima giornata ducale, i report sono ovviamente tutti strapositivi e visto l'interesse, proprio dalla Serie A, per i laterali mancini a disposizione di Lampard, Gosens entra di diritto nei pensieri del club per il futuro della fascia mancina.