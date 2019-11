Fonte: dall'inviato Andrea Losapio

Iniziato all'allenamento della vigilia per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che domani sera affronterà nella decisiva quinta giornata di Serie A la Dinamo Zagabria a San Siro: ci sono brutte notizie, visto che Duvan Zapata non è sul campo, visti i problemi fisici che sta patendo in queste settimane. Colombiano in fortissimo dubbio per la sfida, avendo ancora problemi a calciatore dopo l'infortunio dello scorso ottobre. Presenti invece Muriel, Barrow e Traorè, aggregato alla prima squadra visti i ripetuti problemi dell'ex Sampdoria e Napoli.