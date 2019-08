Fonte: Ha collaborato Giacomo Iacobellis

L'Atalanta sta chiudendo per Guilherme Arana, difensore brasiliano di proprietà del Siviglia. Il calciatore ha lasciato oggi la città iberica per arrivare questa sera in Italia. Le visite mediche sono previste per domani: l'Atalanta pagherà 1 milione di euro per il prestito oneroso, più 8 per l'eventuale riscatto. Lo stipendio sarà di 800 mila euro più premi. Battuta la concorrenza della SPAL.