tmw Atalanta, buone notizie per Gasp: Gosens, De Roon e Palomino verso il recupero

In vista della gara con lo Spezia, in programma sabato alle 18.00, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, che non potrà contare sicuramente su Ruslan Malinovskyi, positivo al Covid-19, ritrova alcuni uomini chiave. Come raccolto da TMW questa mattina Marten de Roon, Robin Gosens e Jose Luis Palomino hanno svolto una parte di lavoro insieme al resto del gruppo, per poi completare l'allenamento con un lavoro differenziato.