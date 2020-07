tmw Atalanta, c'è ottimismo per le condizioni di Djimsiti e Palomino: domani si decide

Buone notizie dall'infermeria per Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta potrebbe recuperare Berat Djimsiti e José Palomino per la sfida di San Siro: il difensore albanese ha accusato un trauma all'alluce destro, mentre l'argentino è uscito per via dei crampi. La decisione verrà presa domani durante l'allenamento di rifinitura, ma i nerazzurri potrebbero recuperare due elementi fondamentali per la difesa.