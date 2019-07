TMW - Atalanta, chiesto Lemina in prestito: i Saints vogliono 18 mln

Fonte: Andrea Losapio

L'Atalanta ha fatto un primo tentativo per il centrocampista ex Juventus ora al Southampton Mario Lemina. I nerazzurri hanno provato a chiederlo con la formula del prestito con diritto di riscatto ma gli inglesi sono pronti a mettersi a discutere solo davanti a una proposta a titolo definitivo. I Saints chiedono non meno di 18 milioni di euro, cifra investita un paio di stagioni fa per portarlo in Inghilterra. Il club orobico però non ha intenzione di arrendersi e nei prossimi giorni potrebbe fare un nuovo tentativo.