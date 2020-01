Fonte: Patrick Iannarelli

Lennart Czyborra è vicinissimo all'Atalanta. La trattativa per portare a Bergamo l'esterno dell'Heracles classe 1999, infatti, nelle ultime ore ha registrato l'accelerata decisiva. Il costo dell'operazione sarà di circa 4 milioni di euro, per un giocatore che seguirà dunque le orme del suo connazionale Gosens, arrivato proprio dall'Heracles nell'estate 2017. Mancino naturale di grande corsa, Nazionale Under 20, prenderà il posto di Guillherme Arana. In patria ha giocato con le giovanili dell'Union Berlino, dell'Herta Berlino, dell'Energie Cottbus e dello Schalke 04 ma ha esordito tra i professionisti solo in Olanda. Che ora è pronto a lasciare, per sbarcare alla corte di Gasperini. Sono fissate per domani, infatti, le visite mediche del giocatore.