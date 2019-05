TMW - Atalanta, Masiello: "Ancora non ci crediamo. Spero resti Gasperini"

Fonte: Antonio Parrotto

Il difensore dell'Atalanta Andrea Masiello ha così commentato, in zona mista, l'accesso della Dea alla prossima Champions League: "Ce la siamo meritata. Sapevamo che non sarebbe stato facile e che avevamo disputato un campionato al di sopra delle nostre possibilità, ma abbiamo dato l'anima per entrare nella storia di questa società e di questa città. Ci siamo riusciti, abbiamo fatto una cosa straordinaria e ora ci godiamo questa Champions".

Il calore dei tifosi? "Ci hanno sempre seguito, questo testimonia la loro voglia di raggiungere certi obiettivi e noi abbiamo riportato sul campo la mentalità dell'Atalanta. Queste sono gare in cui non devi perdere lucidità. Il Sassuolo sa giocare la palla, ma questa squadra nelle difficoltà è sempre rimasta concentrata e piano piano, creando tante palle gol, ce l'ha fatta. Poi col pareggio è stato tutto più semplice".

Il futuro di Gasperini? "Tutti ci auguriamo che possa restare, ma le vicende di mercato le conosciamo tutti. Il mister oggi ha ricevuto un grande attestato di stima dalla città e dalla squadra, siamo sereni e al momento opportuno valuteremo il da farsi. Gasperini era felice, a fine partita capivamo ben poco però... Ora è giusto staccare la spina dopo un anno duro, ma per fortuna abbiamo portato a termine questa storia. Ancora non ci stiamo accorgendo di ciò che abbiamo fatto, ora è solo giusto godersi i festeggiamenti, poi da domani sarà tutto più chiaro".