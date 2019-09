TMW - Atalanta, Masiello: "Sconfitta amara. Arana molto disponibile"

Fonte: Dall'inviato Patrick Iannarelli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore dell’Atalanta Andrea Masiello ha commentato così in zona mista il ko subito in casa per mano del Torino: “È una sconfitta amara, ci tenevamo a vincere e ad andare a punteggio pieno, purtroppo non ci siamo riusciti. Usciamo da questa partita un po’ con le scatole girate, non meritavamo di perdere perché abbiamo creato tantissimo. Come spesso ci capita caschiamo su errori non da noi, serviva concentrazione in più per portare a casa il risultato. Siamo all’inizio, dobbiamo valutare gli errori che commettiamo che purtroppo ci complicano le partite. Siamo una squadra che crea tanto e questi errori ci penalizzano. È un momento in cui subiamo due tiri in porta e prendiamo due gol, ma al tempo stesso creiamo tantissimo. Dobbiamo migliorare in queste situazioni perché non ci possiamo complicare la partita così. Ci rimboccheremo le mani e ripartiremo più forti di prima. Sarebbe stato buono anche non perdere, ci rimboccheremo le maniche perché non possiamo commettere certe disattenzioni in una partita comunque positiva”.

Su Arana: “Sensazioni molto positive, mi sembra un ragazzo che ha voglia di mettersi in mostra. Poi è normale che c’è entusiasmo, vuole inserirsi nel gruppo ed è molto disponibile”.

Sui sorteggi della Champions League: “È un girone che sembra alla portata, ma secondo me è complicato lo stesso. Dovremo farci trovare pronti perché affronteremo delle battaglie. Siamo molto amareggiati per questa sconfitta perché ci tenevamo ad andare a punteggio pieno”.