Fonte: Dal nostro inviato a Torino Giovanni Albanese

Il difensore dell'Atalanta Andrea Masiello ha parlato in zona mista dopo la gara pareggiata con la Juventus. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di TuttoMercatoWeb.com: "Siamo arrivati quasi alla fine, siamo davanti all'ultima giornata. Manca l'ultimo scalino, quello più importante. Dobbiamo restare calmi, ci giochiamo una competizione inaspettata. Ci sarà tanto entusiasmo da parte dei nostri tifosi, ci saranno tutti gli ingredienti per fare bene. Anche l'Inter nel gruppone? Siamo lì, tutti insieme: stare con le grandi squadre per noi è qualcosa di eccezionale. Il gol di Mandzukic? Siamo stati sfortunati, il pallone stava quasi per uscire e poi è passata sotto le gambe di Gollini. Va bene così, abbiamo un punto di vantaggio sul Milan: non guardiamo indietro, alla fine vedremo chi la spunterà. L'addio di Barzagli al calcio? Quando un giocatore come Andrea smette dispiace a tutti, ha dato tanto alla Nazionale e alla Juventus. Ha meritato questa accoglienza così speciale".