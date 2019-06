Fonte: dal nostro inviato, Dario Ronzulli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Atalanta non molla Rodrigo Palacio e secondo quanto raccolto dalla nostra redazione ha formulato un'offerta molto allettante all'attaccante per convincerlo ad accettare il trasferimento a Bergamo in vista della prossima stagione.

Parola data - In tutto questo il giocatore aveva però già dato la sua parola al Bologna per il rinnovo fino al 2020 e vuole mantenerla. Al momento dunque sono maggiori le possibilità che resti in rossoblù piuttosto che parta per Bergamo.