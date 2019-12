TMW - Atalanta, Percassi: "Pescare il Valencia grandissimo regalo di Natale"

Fonte: dall'inviato Gaetano Mocciaro

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, parla ai microfoni di TMW da Nyon, dove si sono svolti i sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League: "È una squadra forte, affronteremo una sfida difficile, loro hanno esperienza. I grossi calibri sono stati evitati, ma è comunque una partita delicata, speriamo di fare bella figura. Valencia regalo di Natale? Grandissimo regalo di Natale".

È stata emozionante la giornata di oggi?

"Molto, per noi è una cosa unica essere arrivati a questo livello, un regalo per la nostra fantastica tifoseria".

Il pensiero è già alla sfida di marzo?

"È un incontro importante, ora però bisogna pensare al campionato".

Che Atalanta vedremo contro il Valencia?

"Speriamo l'Atalanta delle ultime partite, le sconfitte iniziali ci hanno aiutato a crescere".

Cosa ha pensato dopo il 4-0 di Zagabria, si sarebbe mai immaginato di essere qui?

"Solo un pazzo avrebbe potuto pensarlo, è un sogno realizzato".

Vedremo qualche nuovo innesto nella squadra contro il Valencia?

"Del mercato ne parliamo dopo Natale".

La speranza di affrontare l'ottavo con la squadra al completo,

"Sono i nostri primi acquisti, ieri mancavano Papu, Ilicic e Zapata... E senza di loro abbiamo avuto tantissime occasioni, clamorosamente sbagliato. Il loro ritorno è un grandissimo acquisto".

Quante volte ha sentito l'Inter per Kulusevski?

"Kulusevski è un giocatore pazzesco, di grandissime qualità, tante squadre lo vogliono però per fortuna è nostro e abbiamo tanto tempo per decidere cosa fare".