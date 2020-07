tmw Atalanta, ritorno di fiamma per Kaan Ayhan del Fortuna Dusseldorf

L'Atalanta continua a lavorare per rinforzare il reparto difensivo e, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, c'è stato un ritorno di fiamma per Kaan Ayhan. Il giocatore del Fortuna Dusseldorf non ha più la clausola rescissoria e il club tedesco chiede 10 milioni di euro, anche se i nerazzurri cercheranno di abbassare ulteriormente il prezzo del cartellino. In passato erano stati proposti 8 milioni di euro, ma la dirigenza tedesca chiese quasi il doppio. Ora i tempi sembrano essere maturi per poter intavolare una trattativa.