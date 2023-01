Ufficiale: Kaan Ayhan lascia il Sassuolo e torna in patria, al Galatasaray. A comunicare il termine dell'operazione è proprio il club neroverde, che informa anche come la formula d'acquisto sia un prestito con obbligo di riscatto.

Grazie Kaan per aver condiviso un tratto di strada insieme a noi e in bocca al lupo per la tua nuova avventura 🍀

Ufficiale il trasferimento di #Ayhan al Galatasaray, il comunicato è online su https://t.co/Up8LaRnu29 ✍️#ForzaSasol 🖤💚 pic.twitter.com/RYtUQMb6I6

— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) January 30, 2023