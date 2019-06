TMW - Atalanta, tante richieste per Barrow: idea per Lecce e Genoa

Musa Barrow cerca spazio. L'attaccante classe '98, dopo una Serie A in cui ha collezionato meno di 600 minuti, sa che il prossimo anno all'Atalanta ci sarà ancora più concorrenza: è fatta per Luis Muriel, che dovrebbe aggregarsi al gruppo già a inizio ritiro, una seconda punta che si aggiunge ai vari Duvan Zapata, Gomez e Ilicic e che quindi rischia di ridurre lo spazio per il calciatore gambiano.

Barrow ha mercato. Per l'Atalanta resta un calciatore importante con una valutazione piuttosto elevata e, per questo motivo, al momento più semplice una cessione in prestito piuttosto che a titolo definitivo. L'ha chiesto il Lecce, club alle prese con una vera e propria rivoluzione in attacco, e piace anche al Genoa. C'è poi anche l'idea Sampdoria, che potrebbe finalizzarsi qualora dovesse andare in porto uno scambio con Caprari che, però, al momento è pista piuttosto fredda. La certezza è che questo sarà il suo mercato: le squadre interessate non mancano.