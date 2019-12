TMW - Atalanta, Zapata non vuole concorrenza. A lavoro anche a Natale

Fonte: dall'inviato Patrick Iannarelli

Duvan Zapata non ci sarà con il Milan, ma cercherà di fare di tutto per esserci con il Parma. Il centravanti colombiano dell'Atalanta seguirà un piano di recupero intenso per tornare in campo dopo la sosta e si allenerà anche a Natale. È infatti sua intenzione recuperare del tutto in questi dieci giorni, anche per evitare un eventuale intervento di mercato della società a gennaio nel suo ruolo. Con gli ottavi di Champions in vista e un girone di ritorno che vedrà la Dea ancora protagonista, Zapata ha tutte le intenzioni di confermarsi come uno dei grandi attaccanti del nostro campionato.