TMW - Ausilio: "Con Pradè non si è parlato di Borja. Lukaku? Zero novità"

Fonte: Marco Conterio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra Piero Ausilio e Daniele Pradè solo una cena informale e “non di mercato”. A specificarlo, all’uscita di un noto ristorante milanese, è il ds dell’Inter. “Daniele è un amico, non eravamo insieme per parlare di calciatori. Borja Valero? No, ripeto, non era una cena per parlare di calciatori. Lukaku? Nessuna novità”.