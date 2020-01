TMW - Balzaretti a Villa Stuart: "Il ko di Zaniolo? Penso sia solo sfortuna"

Fonte: Dario Marchetti

L'ex terzino ed ex dirigente della Roma, Federico Balzaretti, ha parlato ai cronisti presenti a Villa Stuart, commentando l'infortunio e l'operazione al crociato di Nicolò Zaniolo:"Il pensiero è che possa guarire in fretta, ma soprattutto che possa guarire bene. Poi i tempi saranno cose che valuteremo col passare dei giorni. Non l'ho incontrato perché era in sala operatoria, ripasserò quanto prima per salutarlo. Gli faccio per ora un grande in bocca al lupo".

Cosa scatta nella testa di un giocatore quando c'è un infortunio del genere? "Una bella domanda, intanto mi sembra che abbia reagito bene, che è la cosa più importante. Di ragazzi, anche negli anni da dirigente ne ho visti tanti qua dentro, sono stato vicino a tanti, ed effettivamente è molto importante la forza mentale, la famiglia. La prima reazione già da ieri sera comunque mi è sembrata positiva. Si tratta solo di un episodio della sua carriera che sarà comunque meravigliosa".

Infortuni di Zaniolo e Demiral colpa del campo dell'Olimpico? "Non credo, su questi episodi penso molto alla sfortuna. La dinamica dei due infortuni, soprattutto quella di Zaniolo, è stata particolare. Purtroppo sono cose che capitano spesso, e spesso a Roma. Questa cosa fa pensare ma non sono la persona giusta per giudicare. Saranno i dottori a dare una spiegazione, io ero allo stadio e il campo non mi sembrava in brutte condizioni".