tmw Barak può restare all'Udinese. Troppo bassa l'offerta del Torino per il centrocampista

Potrebbe restare a Udine, Antonin Barak. Reduce dall'esperienza in prestito a Lecce, infatti, per il centrocampista non è da escludere una permanenza in Friuli nella prossima stagione. Ad oggi, l'offerta recapitata dal Torino per il giocatore è ritenuta troppo bassa dall'Udinese. Alla finestra restano anche Sampdoria e Genoa, che però al momento non possono arrivare alla cifra necessaria di 8-9 milioni di euro.