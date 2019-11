TMW - Baresi: "CR7? Per fortuna ho smesso. Va limitato come van Basten"

Anche Franco Baresi ha parlato a margine della presentazione del libro "Sempre Milan", avvenuta quest'oggi in Piazza Duomo, a Milano: “Berlusconi trasmise qualcosa di imperlante. Portò una nuova filosofia dicendo di voler arrivare in cima al mondo in pochi anni. Venivamo da annate difficili ed eravamo scettici, ma lui con le sue idee innovative, ci ha portato a grandi traguardi”.

Su Cristiano Ronaldo: "Fortuna che ho smesso prima. Sappiamo quanto sia bravo, difficile da marcare, va dentro senza palla. Bisogna limitarlo come noi facevamo con van Basten ai tempi".