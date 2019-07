TMW - Barone dopo l'incontro col Milan per Veretout: "Stiamo lavorando"

Fonte: dal nostro inviato, Ivan Cardia

"Dovete parlare con Pradè. Stiamo lavorando. Il Milan? Vediamo, ancora non è deciso niente". Questa la breve dichiarazione di Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso alla Fiorentina, sulla trattativa con il Milan per il possibile passaggio di Jordan Veretout in rossonero. Di seguito il video di TuttoMercatoWeb.com.