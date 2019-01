Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Benevento a caccia di un attaccante. Come raccolto da TMW il club Sannita guarda in casa Hellas Verona per rinforzare il reparto offensivo: il primo obiettivo è Samuel Di Carmine, l'alternativa è Giampaolo Pazzini.