tmw Benevento, occhi su Cornelius del Parma. Streghe a caccia di un attaccante

Il Benevento è alla ricerca di un numero nove affidabile per la stagione del ritorno in Serie A e secondo ultime raccolte da TMW, le Streghe avrebbero messo in cima alla lista dei propri obiettivi il centravanti del Parma Andreas Cornelius, rivelazione dell'ultima stagione con le sue dieci reti in campionato. Coi ducali peraltro i sanniti hanno in ballo anche il discorso relativo a Gervinho.