tmw Benevento, Remy è atterrato: domani la firma sul contratto con le Streghe

Loic Remy è atterrato stasera in Italia, con il Benevento che si sta giocando la promozione al Vigorito contro la Juve Stabia: chissà, potrebbe arrivare in città con le Streghe già in Serie A. Di certo c'è solo l'accordo raggiunto coi campani, che diventeranno dunque la sua prossima squadra: l'ex francese si sottoporrà domani alle visite mediche e firmerà il contratto con i giallorossi, un biennale con opzione per un ulteriore anno.