ufficiale Loic Remy si ritira dal calcio giocato a 36 anni, era svincolato dall'estate

Addio al calcio giocato all'età di 36 anni per l'attaccante Loic Remy. Il francese, classe 1987 rimasto svincolato dall'estate dopo il termine del suo precedente contratto con i francesi dello Stade Brestois, ha vestito quattordici maglie diverse in quasi vent'anni da professionista, iniziando da Lione per poi passare - tra le altre - anche dal Marsiglia, dal Newcastle e dal Chelsea.

Per lui esperienze in campionati di vertice come Francia, Spagna, Inghilterra e una parentesi pure in Turchia. Nelle scorse ore ha annunciato il suo addio al calcio giocato e la decisione di voler appendere gli scarpini al chiodo.