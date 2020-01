© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' di ieri la notizia dell'incontro fra Benfica e Sassuolo per Gianluca Scamacca, centravanti dell'Under 21 oggi in prestito all'Ascoli. Come vi abbiamo raccontato ieri fra i due club al momento non c'è accordo sulla cifra del cartellino del giocatore e a tal proposito, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è previsto un rilancio del club lusitano entro questa settimana con l'intenzione di convincere la dirigenza nerverde a chiudere l'operazione. Nel frattempo su Scamacca si sono mosse anche le big della Serie A, in particolare Milan, Roma e Napoli. Per quanto riguarda i rossoneri molto dipenderà dalla cessione di Krzysztof Piatek: se riuscirà a far partire il polacco in tempi brevi la dirigenza del Diavolo vorrebbe partire all'assalto.