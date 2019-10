TMW - Bergomi: "Rummenigge amato da tutti. Perisic non è come lui"

Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

Presente al Festival dello Sport a Trento, l'ex capitano dell'Inter, Giuseppe Bergomi, ha parlato dal palco. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Perisic può diventare Rummenigge? No, non credo. Karl arrivò da grandissimo calciatore, ma pure con una semplicità e umiltà che gli permisero di farsi amare da tutti. Mandorlini? Da allenatore non pensavo potesse gestire la squadra in un certo modo, con una certa personalità. Altri allenatori come Klinsmann e Ramon Diaz, non mi aspettavo si sarebbero poi seduti in panchina. Karl? Sempre visto solo come dirigente, non mi ha mai dato l’impressione di poter fare il tecnico".