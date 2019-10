TMW - Berthold: "Roma, bene Fonseca e male il club. Verona sorprendente"

Nel corso dell’intervista a TMW in vista della sfida di Champions fra l’Inter e i tedeschi del Borussia Dortmund, Thoas Berthold si è soffermato a parlare anche delle sue due squadre italiane, ovvero Roma e Verona. Questi i suoi pensieri: “Se seguo ancora la Roma? Ovviamente. La gente, i tifosi, si aspettano sempre tanto dalla Roma, ma mi sembra che ultimamente i problemi siano soprattutto di tipo dirigenziale: il presidente americano è lontano, viene pochissimo in città. E in società ci sono state tante rivoluzioni ultimamente, compresa quella che ha portato all'addio di Totti".

A livello tecnico le piace la strada che hanno intrapreso i giallorossi?

"L'allenatore mi piace, credo sia davvero un ottimo tecnico. Ma in Italia per alzare al cielo dei trofei serve investire e la Juve lo sta dimostrando. Nella normalità del calcio vince chi investe di più".

E dell'Hellas, invece, cosa ne pensa?

"Sta facendo bene per quello che vedo. In estate ha fatto pochi acquisti e proprio per questo ero fra quelli che si aspettavano una stagione di sofferenza. Invece devo dire con piacere che il mio scetticismo non era giustificato, fino ad oggi il Verona è andato oltre le aspettative, facendo meglio del previsto".