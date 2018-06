TMW - Berthold: "Se punti il Mondiale non puoi avere Mario Gomez unico 9"

© foto di Imago/Image Sport

Il campione del mondo nel 1990 Thomas Berthold, nel corso della lunga intervista concessa a TMW dopo le convocazioni ufficiali della Germania per Russia 2018, si è detto assai scettico sulla chiamata dell'ex Fiorentina Mario Gomez: "Il Gomez di oggi non è proprio il tipo di attaccante che si addice a una Nazionale che vuole vincere il Mondiale. La sua presenza in Russia dimostra che in Germania non esistono più i numeri nove. Werner è giovane e forte, ma è un attaccante che si esalta in contropiede. Là davanti non ci sono alternative, così come tra i terzini".