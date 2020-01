Fonte: Dall'inviato a Casa Milan

Alla fine della presentazione di Zlatan Ibrahimovic prende la parola Zvonimir Boban, dirigente e CFO del Milan, autore dell'operazione che ha riportato lo svedese in rossonero. "Buongiorno a tutti, buon anno. Siamo orgogliosi di riabbracciare un giocatore unico, veramente, siamo super positivi per quel che riguarda l'effetto. Sarà trasversale sulla squadra, sull'ambiente, su di voi. Poi bisogna fare i risultati, è chiaro. Ma vista la pressione mediatica che porta Zlatan, non vorrei che si scordasse Bergamo, un'orrenda sconfitta. Nessuno di noi si deve nascondere dietro le spalle larghissime di Zlatan. Poi bisogna essere positivi, che cambi il corso di questa stagione, che lui dia una mano a tutti. Andiamo avanti e forza Milan".