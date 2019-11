TMW - Boga: "Abbiamo fiducia per il futuro. Adesso sto bene fisicamente"

Fonte: Dal nostro inviato, Antonio Parrotto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jeremie Boga, esterno offensivo del Sassuolo, ha parlato in zona mista al termine della sfida vinta dai neroverdi contro il Bologna, arrivata anche grazie a un suo gol : "Era molto importante vincere, giocavamo in casa contro una squadra forte. Sto bene fisicamente e mentalmente, cerco sempre di fare gol e giocare il mio calcio. La posizione non conta, sono un giocatore forte e devo cercare di adattarmi alle indicazioni del mister, su entrambe le fasce".

Il Sassuolo sta finalmente trovando continuità di risultati e prestazioni.

"Conosciamo il nostro livello e la nostra qualità, non abbiamo paura e sappiamo di poter far bene e di vincere ancora. Abbiamo fiducia per il futuro".